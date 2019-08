Taylor Mega, splendido annuncio Instagram: i suoi fan stentano a crederci

Pochissime ore fa, Taylor Mega ha dato uno splendido annuncio su Instagram: nessuno se l’aspettava, tanto che i suoi fan stentano a crederci.

Non smette mai di sorprendere i suoi sostenitori, Taylor Mega. Pochissime ore fa, infatti, la bella influencer ha fatto uno splendido annuncio su Instagram. Lasciando completamente senza parole i suoi fan. Ne parliamo spesso, la giovane e sensuale Taylor è davvero molto attiva sui social. Non perde, infatti, mai occasione di poter condividere i momenti salienti della sua giornata. E non solo. Eppure, poco tempo fa, ha deciso di volere sorprendere i suoi più cari ed affezionati fan con una sorpresa davvero ‘fuori dal normale’. Siete curiosi di saperne di più? Ve lo spieghiamo dettagliatamente.

Taylor Mega rende felici i suoi fan: ecco lo splendido annuncio Instagram

Come dicevamo quindi, Taylor Mega è davvero molto attiva sui social. E, soprattutto, non perde mai occasione di poter interagire direttamente con i suoi sostenitori. Più volte, infatti, vi abbiamo parlato di quando l’influencer, totalmente a cuore aperto, si concede qualche ore di tempo per dedicarsi completamente ai suoi fan. Un modo originale per poter comunicare direttamente con la sua famiglia social. Ed è proprio su Instagram che, pochissime ore fa, l’ex gieffina ha fatto un annuncio davvero particolare. Abbiamo parlato recentemente di una sua linea di costumi da bagno. Ebbene. È proprio questo l’argomento principale della sua sorpresa. Stando a quanto dichiarato in una delle sue recenti Instagram stories, Taylor è pronta a consegnare di persona i suoi costumi a tre persone che, entro il mese di agosto, acquisteranno uno o più prodotti della sua linea mare. Ebbene si. Non soltanto, quindi, aperitivi con supporters, fan e sostenitori, ma molto di più. Tra l’altro, la motivazione di tale decisione è davvero particolare. “Chi acquista i miei costumi, acquista anche un pezzo di Taylor”, dichiara l’influencer. Insomma, un’idea davvero geniale, ammettiamolo. A tal punto che i suoi fan stentano a crederci. Siete curiosi di conoscere Taylor? Forza, acquistate i suoi costumi. Magari, siete proprio voi i fortunati.

