Temptation Island, Sabrina torna a parlare del tentatore Giulio Raselli: parole inaspettate per il single con cui ha legato nel programma.

Si è conclusa da poco questa scoppiettante edizione di Temptation Island. Un’edizione non proprio fortunata per le coppie in gioco. Cinque su sei, infatti, hanno deciso di separarsi al termine dell’avventura nel villaggio delle tentazioni. Gli unici ‘sopravvissuti’ sono stati loro, Sabrina e Nicola. Con grande sorpresa di tutti, dobbiamo dire. Tra i due infatti c’era la single Maddalena, con cui Nicola ha legato, ma soprattutto il single Giulio: Sabrina sembrava aver preso una vera e propria cotta per lui. Ed è proprio di Giulio che Sabrina ha parlato al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato.

Temptation Island, Sabrina su Giulio: “Tornassi indietro sceglierei sempre lui”

Sabrina e Nicola sono tornati insieme. Nonostante Giulio Raselli. Si, perchè l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia ha lasciato davvero il segno a Temptation Island. Sabrina è stata letteralmente stregata dal tentatore, sin dal primo momento. E, a Uomini e Donne Magazine, la fidanzata di Nicola torna a parlare del single che l’ha tanto colpita: “Lo avevo già notato durante il trono di Giulia e mi piaceva molto”. Un’ammissione quella di Sabrina quasi ‘inutile’. L’interesse della donna per Giulio era davvero palese, e lei stessa aggiunge: “Giulio ha un’immagine forte, che dà sicurezza e protezione, mi piacciono le persone così”. Insomma, Sabrina ammette di aver apprezzato queste doti in particolari di Giulio, che ritiene una persona intelligente con la quale è piacevole confrontarsi. “Se tornassi indietro, la mia scelta ricadrebbe ancora su di lui”. Insomma, viva la sincerità di Sabrina. Che oggi è però di nuovo felice col suo Nicola, col quale ha risolto tutti i problemi in nome del forte sentimento che entrambi provano. Tanti auguri all’unica coppia ‘salva’ di Temptation Island!