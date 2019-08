Grand Tour, su Rai 1 andrà in onda il viaggio alla scoperta delle bellezze italiane: ecco le anticipazioni delle puntate.

Grand Tour comincia questa sera, 2 agosto 2019, su Rai Uno: si tratta di uno spin-off di Linea Verde ed andrà in onda per cinque venerdì alle ore 21.25. Sarà condotto da Lorella Cuccarini, la meravigliosa showgirl, e dal giornalista e scrittore Angelo Mellone, con la partecipazione di Giuseppe Calabrese, noto per essere l’inviato de La Prova del Cuoco. Il programma racconterà le bellezze italiane: i conduttori viaggeranno in giro in per l’Italia riprendendo i meravigliosi posti che offre il nostro paese. Siete curiosi di scoprire le anticipazioni del programma e che luoghi visiteranno i protagonisti di Grand Tour? Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere.

Grand Tour, il viaggio alla scoperta delle bellezze italiane: anticipazioni

Questa sera, venerdì 2 agosto, comincia il programma Grand Tour che andrà in onda per cinque venerdì su Rai Uno alle 21.25. Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese viaggeranno nelle meravigliose località italiane e mostreranno al pubblico televisivo i fantastici posti che offre il paese.

Nella puntata di questa sera sarà la Puglia la protagonista: le tappe di Lorella e Peppone saranno Vieste, con i suoi trabucchi a picco sul mare, Barletta, Bari ed Ostuni. Angelo vivrà un’esperienza indimenticabile: percorrerà la via Francigena del sud. Il cammino partirà da Celle di San Vito. I tre conduttori si rincontreranno a Santa Maria di Leuca, ultima tappa pugliese. Sarà una puntata ricca di forti emozioni e panorami mozzafiato. Gli ospiti della puntata saranno Al Bano e l’attore Fabio Troiano.

La seconda puntata che andrà in onda il 9 agosto vedrà come protagoniste Liguria e Piemonte: i conduttori faranno un percorso che inizia a Genova fino al Monte Rosa, passando per il Lago Maggiore.

Il 16 agosto, terzo episodio, i telespettatori ammireranno le bellezze del Trentino Alto Adige. La quarta puntata, 23 agosto, sarà incentrata sulla meravigliosa Sardegna: l’ospite del viaggio sarà l’attore Jerry Calà che parlerà dei fantastici scenari della Costa Smeralda. La quinta ed ultima puntata andrà in onda il 30 agosto e sarà ambientata in Veneto: le special guest del viaggio saranno Edoardo Bennato e Mario Tozzi.

