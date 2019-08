Bianca Guaccero infiamma Instagram: con una seducente ripresa da dietro, la conduttrice mette il Lato B in bella mostra, poco dopo la rivelazione.

Ha davvero sorpreso tutti con questa ultima foto Bianca Guaccero. Dopo lo stra meritato successo di Detto Fatto, la conduttrice, prima di iniziare una nuova e sorprendete stagione, sta trascorrendo dei giorni, delle ore in totale relax. Un po’ a mare, un po’ in piscina, la showgirl non perde mai occasione di poter aggiornare sui suoi spostamenti i suoi sostenitori. Pochissime ore fa, però, Bianca ha utilizzato Instagram per uno scopo completamente diverso. Ha voluto, infatti, fare una toccante rivelazione ai suoi fan. Ecco di cosa parliamo.

Bianca Guaccero su Instagram: lato b in mostra, poi la rivelazione

Pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato di una fantastica foto di Bianca Guaccero che, però, immediatamente è stata presa di mira da alcuni suoi fan. A detta di alcuni, infatti, la conduttrice, in questo ultimo periodo, sarebbe dimagrita davvero tantissimo. Parole che, già all’epoca, non erano affatto piaciute alla showgirl. Tanto da scatenarle una furibonda reazione. Pochissime ore fa, invece, è giunta la vera e propria risposta. Con una foto ripresa da dietro e, quindi, un lato b in bella mostra, la bella Bianca ha voluto rispondere per le rime a tutti coloro che l’hanno definita troppo magra. “Seno piccolo e fianchi grandi: sono mediterranea”, esclama la Guaccero. Ponendo a tacere, così, tutte le polemiche riguardanti il suo aspetto fisico.

