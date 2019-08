Diletta Leotta super sexy su Instagram: pioggia di like per la conduttrice

Diletta Leotta si è mostrata super sexy su Instagram: è subito pioggia di like per la conduttrice DAZN. Ecco lo scatto pubblicato.

Incredibilmente bella come sempre: Diletta Leotta riesce sempre a stupire tutti i suoi follower. Bellezza mozzafiato e fisico scolpito: alla conduttrice di DAZN non le manca davvero nulla. Ultimamente è al centro del gossip dopo la notizia della rottura con il suo fidanzato, ormai ex, storico: sembrava si stesse frequentando con un nuovo uomo, il pugile Daniele Scardina, ma quasi ogni giorno esce un gossip diverso. L’ultimo parla di una frequentazione con Matteo Lotti, colui che conduce insieme a lei il programma su Radio 105. Sarà vero? Sulla sua vita privata la siciliana è sempre molto riservata, preferisce stupire tutti con i suoi meravigliosi scatti. Vediamo cosa ha pubblicato la bella bionda su Instagram…

Con un meraviglioso vestitino di jeans che mette in risalto le sue curve e la città di Napoli come sfondo, Diletta Leotta ha stupito tutti. Questo lo scatto pubblicato su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Felice, spettinata e in vacanzaaa 😍 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 2 Ago 2019 alle ore 4:54 PDT

Più di 300 mila like e tantissimi commenti al post: complimenti a non finire per la conduttrice sportiva e radiofonica più amata e seguita d’Italia. “Sei bella come un gol al 90′” è uno delle risposte al post IG più bella ed originale da parte di un utente, maschio ovviamente!

