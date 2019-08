Eleonora Laurito, chi è la moglie di Roberto Valbuzzi: carriera e vita privata della splendida ragazza che abbiamo visto spesso in televisione

Eleonora Laurito è la moglie di Roberto Valbuzzi, lo chef di Cortesie per gli ospiti. In molti si chiedono da quanto tempo si conoscono, come sia nato il loro amore e chi sia lei. Chi sia, inteso per ‘cosa faccia nella vita, i suoi interessi, gli hobby’. Insomma, in questo articolo proveremo a dare risposta a tutte queste domande facendo un po’ luce sulla carriera e la vita privata della splendida Eleonora.

Chi è Eleonora Laurito, moglie di Roberto Valbuzzi

Eleonora Laurito è nata a Como ed ha 28 anni. E’ una donna meravigliosa che nel 2018 ha sposato lo chef di Cortesie per gli ospiti, Roberto Valbuzzi. E’ proprio degli ultimi giorni la notizia, la splendida notizia riguardante la sua gravidanza.

Su Instagram l’ha annunciato così: “Pancino gonfio o piccolo nanetto? #17weekspregnant”. Insomma, altro che pancino gonfio: Eleonora, stando a quanto scrive, è alla 17esima settimana d’attesa. Presto, dunque, saranno in tre. Anzi, in quattro, se contiamo il piccolo Poldo, cagnolino a cui sono molto affezionati.

Carriera di Eleonora: che lavoro fa?

Di esperienze lavorative ce ne sono molte. Eleonora Laurito è sicuramente una di quelle persone a cui non piace starsene con le mani in mano. Sul sito di CiaoComo, emittente radiofonica locale, vediamo che ha partecipato al programma condotto da Le Pink Cadillac insieme ad altre ragazze come speaker radiofonica. Questo accadeva nel 2012.

Sul suo profilo Linkedin troviamo diverse esperienze lavorative, come responsabile aziendale in Ape20 Street Events. Ovvero, una società che lavorava per eventi come matrimoni con dei catering che utilizzano degli Ape Car per la distribuzione di cibi e bevande. Un’idea innovativa ed anche molto carina. Inoltre, ricordiamo che Eleonora Laurito è una modella/indossatrice di Detto Fatto, programma Rai condotto da Caterina Balivo.

Eleonora si è laureata in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee con specialistica in Istituzioni e Organizzazioni Internazionali, ma durante il percorso ha sempre lavorato come modella.