L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglia ha letteralmente infiammato Instagram: il costume che indossa è davvero piccolo, il tatuaggio colpisce.

È, senza alcun dubbio, il personaggio del momento, Giulia Cavaglia. Reduce dal suo percorso a Uomini e Donne, la torinese continua a vantare un seguito davvero clamoroso. Dapprima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ed, in seguito, tronista del programma, Giulia ha riscosso, sin da subito, un notevole successo. Non soltanto per il suo carattere forte, spigliato e peperino, ma anche per la sua bellezza. Con la sua semplicità, genuinità ed eleganza, l’ex tronista ha davvero impressionato tutti. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, la giovane Cavaglia ha pubblicato una foto Instagram davvero da mozzare il fiato. Si immortala così: con un costume piccolo e un dettaglio che difficilmente passa inosservato.

Giulia Cavaglia infiamma Instagram: costume piccolo, spunta un tatuaggio proprio lì

Terminato il sui percorso a Uomini e Donne, Giulia Cavaglia è stata al centro di una vera e propria bomba di gossip. Manuel Galiano, suo ex corteggiatore e conseguente scelta, secondo alcune indiscrezioni e voci del web, l’avrebbe tradita durante la sua vacanza con amici ad Ibiza. Un vero e proprio colpo basso per l’ex tronista, insomma. Soprattutto perché era davvero poco tempo che i due avevano iniziato la frequentazione. Ma non è finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, Giulia ha pubblicato uno scatto Instagram che difficilmente può passare inosservato e, tra l’altro, difficilmente può essere dimenticato. Siete curiosi di vederlo? Eccolo qui:

Da come si può vedere quindi, il costume indossato dall’ex tronista è davvero troppo piccolo. Perciò, non solo si rischia l’incidente, ma si mette in mostra un tatuaggio davvero ‘hot’. Sotto la parte sinistra del suo Lato A, la bella e dolce Giulia ha una scritta disegnata. Non sappiamo con certezza cosa ci sia scritta. Ma, facendo caso alla zampetta tatuata accanto, si presuppone sia il nome di uno dei suoi cagnolini. Insomma, un gesto davvero dolcissimo, no?

