Uomini e Donne, Giulia Salemi prossima tronista del programma: parla mamma Fariba. Ecco cosa ha rivelato.

Una nuova stagione di Uomini e Donne ripartirà a settembre. Nuovi amori, nuovi intrighi, insomma…nuovi troni! E la domanda che tutti i fan si pongono è: chi saranno i nuovi tronisti scelti da Raffaella Mennoia e company? Ebbene, i nomi dei ‘probabili’ tronisti sono davvero tanti. E negli ultimi giorni è spuntato anche quello della nuova tronista. Una ragazza che conosciamo molto bene. Si tratta di Giulia Salemi, ex gieffina, tornata single da poco dopo la rottura con Francesco Monte. Avrà scelto di ritrovare l’amore nel programma di Maria De Filippi? Ecco cosa ha svelato Fariba Tehrani, mamma della modella.

Uomini e Donne, Giulia Salemi tronista: per mamma Fariba no

Sedersi sul trono più famoso della tv sarebbe una bella opportunità per Giulia Salemi. Che potrebbe così ritrovare il sorriso proprio nel programma in cui il suo ex Francesco Monte ha mosso i primi passi in tv. I fan hanno gioito alla notizie che potrebbe essere proprio la bellissima italo-persiana la prossima tronista di Uomini e Donne. Ma, a smorzare l’entusiasmo, ci ha pensato un commento di Fariba, la mamma di Giulia, riportato da Il Vicolo delle News. In un commento su Instagram su un post riguardante Giulia sul trono, Fariba scrive: “Ma anche no! Lei è fatta per fare la presentatrice”. Insomma, quella di Fariba sembra essere una chiara smentita della partecipazione di Giulia a Uomini e Donne. Sarà davvero così? O è una semplice opinione della sua affezionata mamma? Non ci resta che attendere news ufficiali per scoprirlo!