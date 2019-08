Grande Fratello Vip, la probabile lista dei concorrenti: ecco chi entrerà nella casa. I primi nomi che circolano sul web: vediamo di chi si tratta

E’ ufficialmente partito il count-down per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. La casa più spiata di Italia vedrà ancora una volta personaggi famosi, pronti a convivere con pregi e difetti sotto lo stesso tetto. Non ci sia ancora l’ufficialità, ma iniziano a circolare i primi nomi di quelli che potrebbero essere i concorrenti scelti da Alfonso Signorini; scopriamoli insieme.

GF Vip, i primi nomi dei concorrenti che potrebbero prendere parte alla nuova edizione.

Si scalda la questione Grande Fratello Vip. Sul finire dell’anno, una nuova edizione sarà pronta a coinvolgere coinquilini di ogni tipo, che saranno sorvegliati 24h su 24 da migliaia di telecamere. Cresce la curiosità tra il pubblico da casa, pronto a scoprire cosa riserverà quest’edizione e chi entrerà nella casa più spiata d’Italia. Così, il susseguirsi di nomi che potrebbero prendere parte a questa nuova edizione è già partito alla grande. Nella lista, pur non essendoci ancora l’ufficialità, compaiono questi: Natalia Bush, Cicciolina, Luca Di Carlo, Lorenzo Riccardi, Eva Robin’s, il Divino Otelma, Giucas Casella, Matilde Brandi, Nora Amile, Fernanda Lessa, Loredana Lecciso, Claudia Galanti, Shalpy e Kabir Bedi. Tra i nomi, quello che salta di più all’occhio è quello i Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, che non ha dato notizie circa la sua partecipazione. Così come successo dalla fidanzata Claudia Dionigi, che non ha né confermato nè smentito la sua partecipazione alla prossima edizione del GF Vip: “Se dovesse partecipare al GF Vip ovvio che mi mancherà tantissimo”, ha spiegato in una delle sue Stories di Instagram, ribadendo che in quel caso non staccherebbe un attimo gli occhi dallo schermo per resistere alla lontananza.