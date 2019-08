Subito dopo la fine di Temptation Island, Ilaria Teolis rompe il silenzio: ecco le prime parole dell’ex concorrente del programma su Instagram.

È terminato nemmeno da una settimana Temptation Island, eppure i suoi protagonisti non perdono mai occasione di poter far parlare di loro. Appena ritornati alla ‘vita normale’, tutti si sono dedicati ai loro sostenitori su Instagram. Tramite la modalità domanda e risposta, i fidanzati e le fidanzate di Temptation hanno dato luogo a delle vere e proprie confessione social. E così, dopo Katia Fanelli e Jessica Battistello, a rispondere alle curiosità dei fan questa volta è Ilaria Teolis. Pochissime ore fa, infatti, la giovane e dolce romana si è completamente dedicata a loro. Esprimendo, così, le sue prime parole dopo la fine della trasmissione. Ecco quanto dichiara.

Ilaria Teolis: le prime parole su Instagram dopo Temptation Island

Con la sua semplicità e modi di fare, Ilaria Teolis ha davvero conquistato tutti. Tanto che, subito dopo la fine di Temptation Island, il numero dei suoi followers su Instagram è cresciuto in modo davvero esponenziale. Sarà proprio per questo motivo che, così come i suoi ex compagni di viaggio, la romana ha deciso di dedicarsi un po’ a loro. Rispondendo, così, su Instagram a tutte le curiosità e domande che le venivano poste. Vi anticipiamo che, per il momento, non c’è stato alcun riferimento a Javier, tentatore con il quale aveva legato particolarmente all’interno del villaggio, o a Massimo, suo ex fidanzato. Piuttosto, hanno avuto perlopiù un tono goliardico, scherzoso. Vediamo nel dettaglio, però, quelle che hanno suscitato particolare interesse:

“Cosa diresti all’Ilaria del passato?”, le chiedono. “Di viversi gli anni che si hanno!”, risponde la romana. Questa è sicuramente un chiaro riferimento a Massimo. Proprio durante il falò di confronto, Ilaria aveva dichiarato a Filippo di non aver sbagliato nulla della sua relazione. Soltanto che, molto probabilmente, sia lei che Massimo avevano fatto una scelta affrettata nel voler andare a convivere subito insieme;

“Rifaresti Temptation Island?”, le chiedono ancora. “Sarò masochista, ma sì”, risponde. In effetti, è pur vero che il programma ha comportato la fine della sua storia d’amore, ma adesso, stando a quanto dichiarato, sta bene. Ed è questo quello che conta.

