Jenna Meek, ecco chi è la regina dei glitter usati dalle Star mondiali. Scopriamo nei dettagli la sua invenzione e il suo progetto

La genialità e l’estro fatta persona: così potremmo descrivere Jenna Meek, fondatrice di The Gypsy Shrine, nota azienda mondiale produttrice di glitter e cristalli per la body art. Appena 25 anni e un’invenzione che ha stravolto completamente il mondo della moda, della arte e dello spettacolo. Un progetto in cui ha investito poche migliaia di sterline, ma che ora la fa volare sul tetto del mondo. Ma di cosa parliamo con esattezza?

Jenna Meek, la sua invenzione ha dato una svolta al panorama musicale internazionale

Jenna Meek, nata 25 anni fa a Bishop Auckland deve il suo successo a The Gypsy Shrine, nota azienza che produce glitter e cristalli per il corpo. Biondissima, super fidanzata e innamorata del suo cucciolo di Spitz, Jenna ha conquistato il Mondo. Dal 2016 la sua invenzione è tra le più richieste e utilizzate per qualsiasi tipo di azienda: dagli spettacoli televisivi, a quelli teatrali, passando per concerti ed eventi di ogni tipo e in ogni parte del Mondo. I suoi brillantini sono adesivi e capaci di colorare e illuminare il corpo con un effetto incredibile. Così, diversi personaggi internazionali, come Paris Hilton e Ariana Grande, hanno spesso coperto il loro coperto esclusivamente con fasce brillantate e luminose. Tra gli accessori più richiesti durante i festival musical, i glitter e i cristalli ideati da Jenna, le hanno completamente cambiato la vita. Il suo progetto ha avuto un costo talmente esiguo che oggi il ricavo le permette di posizionarsi tra i personaggi più ricchi del momento. Una vera e propria ascesa, fin dal primo giorno e i suoi prodotti hanno raggiunto il sold-out in pochissime ore. Laureata in Fashion Marketing Internazionale presso l’università Manchester Metropolitan, Jenna si è da subito lanciata nel mondo del lavoro collaborando con marchi di estrema rilevanza. Da Hugo Boss e Burberry, fino a raggiungere il tetto del Mondo con l’invenzione del secolo. Oggi la sua azienda, oltre a glitter e cristalli, ha lanciato la produzione di una linea di make-up con particolare attenzione verso eye-liner fluo ed extension per rendere i capelli super scintillanti. E non solo, Jenna fa sul serio, proverà a conquistare i suoi clienti più famosi con abiti perfetti per ogni tipo di festival musicale internazionale. La dimostrazione vivente che i sacrifici, accompagnati dalla voglia di crederci possono veramente svoltare la vita di chiunque. Un esempio per tanti giovani a caccia di successo e pieni di passioni.