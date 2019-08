Maddalena Corvaglia in bikini lascia a bocca aperta i fan su Instagram

Maddalena Corvaglia da capogiro su Instagram in bikini: ecco la foto che fa impazzire i fan.

Se si digita Maddalena Corvaglia, su qualsiasi motore di ricerca accanto a lei spunta il nome di Elisabetta Canalis perché le 2 sono state la coppie di veline in assoluto più famosa ed apprezzata negli ultimi anni. Questa volta però vogliamo parlare di Maddalena Corvaglia da sola che su Instagram ha postato una foto di lei in vacanza al mare probabilmente in Sardegna con un fisico mozzafiato.

Maddalena Corvaglia: chi è, fidanzato e carriera

La Corvaglia, originaria di Presicce una zona del Salento ha avuto un’infanzia normale, caratterizzata però dalla sua estrema bellezza che infatti l’ha portata a partecipare a Miss Italia nel 1997 Nel 1999 la sua vita ha subito una svolta perché partecipa ai casting per fare la velina bionda a Striscia la notizia e il 27 settembre viene proprio scelta per affiancare Elisabetta Canalis che faceva invece ruolo della velina mora. Da questo momento in poi la carriera di Maddalenaprosegue tra grandi successi e tantissime partecipazioni a programmi TV. Dal 2016 conduce insieme a Brumotti la versione estiva di Paperissima Sprint. Sulla sua vita privata c’è un gossip molto particolare perché prima di tutto dobbiamo dire che era stata fidanzata con Enzo Iacchetti per molti anni, ma per colpa di un calendario un po’ troppo sexy i due si sono lasciati. Dopo poco si è fidanzata e poi sposata con Stef Burns chitarrista di Vasco Rossi ed è stata sposata proprio dal rocker di Zocca grazie alla delega del sindaco. A gennaio dell’anno scorso però i due si sono separati.

Instagram, Maddalena Corvaglia fa impazzire tutti i fan

Maddalena Corvaglia su Instagram ha un profilo normale come molte sue foto in costume e la vediamo spesso al mare in compagnia della figlia, ma una delle foto che ha destato particolare scalpore è sicuramente quella dedicata a Alessandro Viani il nuovo fidanzato di Maddalena Corvaglia al quale ha dedicato un post e al mare insieme in cui spiega che non non ama le sviolinate, ma voleva dedicare assolutamente un pensiero profondo al suo nuovo compagno. Tra le altre foto sicuramente notiamo quella di Maddalena Corvaglia al mare in una località straordinaria che sembra essere la Sardegna, ma non ci sono hashtag che la localizzano, quindi difficile da capire. La Corvaglia ha un bikini mozzafiato, si tuffa in un’acqua cristallina e lei soprattutto è di una bellezza incredibile. I fan si sono scatenati su questa foto dandole moltissimi like e la ex velina bionda ha dichiarato “Altro che Maldive, la nostra bella Italia. Grazie al mio Big Jim per queste foto artistiche”.

