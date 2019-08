Melissa Satta e l’outfit bondage: svelato il mistero della scelta. L’ex velina ha sfoggiato un look super sexy ed aggressivo

Aggressivissima più che mai la bella Melissa Satta ha sfoggiato un look unico per un evento speciale. L’ex velina, nella sua amata Sardegna per le vacanze estive, ha preso parte nella serata di ieri ad un mega party esclusivo, che ha visto come ospiti anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Un insolito outfit in pieno stile bondage, che ha stupito i suoi follower sul profilo Instagram.

Melissa Satta, outfit fuori dal comune per un evento estremo. Che look avrà sfoggiato per l’occasione?

Curioso e alquanto particolare il look che Melissa Satta ha sfoderato per il mega evento, in cui si è presentata con un top in lattice con maxi coppe a coprire il seno, shorts e stivaletti. Tra le cose più curiose dell’outfit una cintura guepiere con cinghie legate sulle cosce e la maschera sul volto, fatta di catene e pendenti. La foto ha subito fatto il giro del web incuriosendo i fan, ma dietro alla scelta di uno stile così aggressivo, c’è un motivo più preciso. La festa a cui ha preso parte Melissa Satta, da poco tornata ufficialmente con Kevin Prince Boateng, era rigorosamente a tema Mad Max, film di fantascienza che ha ispirato look simili a quelli indossati per il Burning Man.

Con la Satta, al Just Cavalli di Porto Cervo anche altri volti noti, tra cui quello di un’altra ex velina, Maddalena Corvaglia. La biondissima ex Striscia la Notizia ha messo in risalto il suo fisico super definito in una tutina super aderente a collo alto, rigorosamente nude. Un party che avrà visto outfit bizzarri e avrà dato libero sfogo alla fantasia di tutti gli invitati che si sono scatenati fino alle prime ore del mattino.