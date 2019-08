L’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati è stata vittima di un brutto episodio: ecco cos0è accaduto pochi istanti prima della sua partenza per Ibiza.

La sua bellezza difficilmente è passata inosservata. E così Nilufar Addati, dapprima corteggiatrice di Mattia Marciano e poi tronista di Uomini e Donne, ha conquistato tutti. Partenopea doc, ma con radici iraniane, la giovane ha riscosso, sin da subito, un notevole successo. Tanto che, terminato il suo percorso all’interno del programma, il seguito ottenuto è davvero stato esponenziale. Attualmente, infatti, Nilufar è testimonial di famose case di cosmetici. E non solo. Purtroppo, però, pochissimi istanti fa, l’ex tronista è stata vittima di un brutto episodio. Raccontato, com’è solita fare, su Instagram. Ecco cosa le è accaduto pochi istanti prima della sua partenza per Ibiza.

Nilufar Addati, brutto episodio: ecco cos’è accaduto pochi istanti fa

È sempre molto attiva sui social, Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non perde mai occasione di poter comunicare, interagire e relazionarsi con i suoi numerosi ed affezionati fan. Sarà proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, la giovane e bella napoletana ha voluto raccontare di un brutto episodio del quale lei è stata la ‘vittima’. Cos’è accaduto? Nilufar è in procinto di partire per le vacanza. Insieme ai suoi amici ed amiche, l’ex tronista è pronta a volare per Ibiza. Quando, intenta a fare il check-in prima di salire sull’aereo, la napoletana riceve dei commenti negativi da parte dell’hostess di terra. Stando a quanto dichiarato dalla napoletana su Instagram, la donna in questione si sarebbe lamentata del mancato saluto dell’ex tronista. Quando poi, secondo quanto dichiarato da Nilufar, non è assolutamente vera come cosa. Anzi. Da buona persona educata Nilufar dichiara e conferma di essere stata molto gentile e perbene con l’hostess. “Deve ringraziare che non l’ho sentita, altrimenti avrei presentato un esposto”, conclude la napoletana. Sottolineando di quanto sia stato poco corretto l’atteggiamento della donna.

