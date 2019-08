Antonella Clerici ha raggiunto l’accordo con la Rai: ha svelato cosa condurrà la prossima stagione.

La famosa conduttrice dopo giorni difficili ha finalmente trovato il suo prossimo percorso lavorativo in televisione. Ha rifiutato Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che tornerà sulla Rai, e la sua decisione ha fatto discutere molto. Tutti i suoi fan si sono preoccupati e temevano di non vederla più al timone di qualche grande programma amato dagli italiani: con un post su Instagram la Clerici ha finalmente svelato cosa farà la prossima stagione. Ecco cosa ha scritto.

Antonella Clerici, accordo raggiunto con la Rai: ecco cosa farà

Con un post pubblicato su Instagram ha sciolto ogni dubbio: Antonella Clerici ha svelato di aver raggiunto un accordo con la Rai. “Ho deciso di credere ancora ad una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai”, inizia così il discorso della famosa conduttrice di La Prova del Cuoco. Ha spiegato di aver detto con la sua “consueta schiettezza” un secco no al programma Miss Italia perchè non c’erano le condizioni per preparare l’evento in maniera adeguata, ha spiegato, dato che lo aveva saputo troppo tardi.

“Farò lo Zecchino D’oro, per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di Nonna Pina, e del mio amico Carlo Conti. Così come onorerò l’impegno sociale con Telethon”, ha continuato la Clerici. Ci ha tenuto a chiedere ai suoi fan, al suo pubblico, di dimostrarle affetto e sostegno. “Aspettatemi“, ha concluso.

