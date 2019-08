Rosa Perrotta, pochissime ore fa, ha fatto una clamorosa confessione su Pietro: è accaduto subito dopo la nascita di Domenico e il suo ritorno a casa.

È iniziata la vita da mamma per Rosa Perrotta. È passata circa una settimana da quando è nato il suo piccolo primogenito Domenico, eppure l’ex tronista è praticamente impazzita per lui. Com’è giusto che sia, ovviamente. Ed è proprio a tal proposito che, pochissime ore fa, la bella campana ha fatto una clamorosa confessione sul suo compagno, nonché suo futuro marito a breve, Pietro Tartaglione. Nulla di scandaloso e di grave, sia chiaro. Piuttosto, riguarda un evento accaduto subito dopo il parto. Ed il loro ritorno a casa. Ecco quanto dichiara Rosa su Instagram.

Rosa, la confessione su Pietro: è accaduto dopo il parto

Una settimana fa è nato Domenico Tartaglione. Dopo nove e lunghi mesi di gravidanza, Rosa Perrotta ha dato alla luce il suo primogenito. La nascita del piccolo, com’è giusto che sia, ha completamente stravolto tutti. Soprattutto l’equilibrio familiare. Stando a quanto dichiarato, pochissime ore fa, da quando è nato il suo primogenito, Pietro non dormirebbe più accanto a lei. Bensì dormirebbe in un’altra stanza. Cosa sarà successo? Beh, come dicevamo precedentemente, non è accaduto nulla di grave. Ma, dato che Rosa vuole godersi appieno i primi giorni di vita del piccolo Domenico, l’ex tronista ha deciso di farlo dormire nel letto accanto a lei. Certo, potrebbero dormire tutti e tre insieme. Come un bellissimo ed emozionante quadretto familiare. Invece no. Con Pietro non è assolutamente possibile. Perché, stando a quanto dichiarato da Rosa in persona su Instagram, il suo futuro marito sarebbe troppo ‘animalesco’ durante la notte. E, quindi, per evitare che succeda qualcosa di irreparabile, Pietro è stato ‘cacciato’ in un’altra stanza. Beh, ne vale proprio la pena.

