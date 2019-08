Temptation Island, Katia parla del flirt tra Vittorio e la tentatrice Vanessa: parole inaspettate. Ecco cosa ha raccontato al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Si è conclusa da poco l’ultima edizione di Temptation Island. Un’edizione non particolarmente ‘fortunata’ per le coppie che si sono messe in gioco. Cinque coppie su sei, infatti, si sono lasciate dopo l’esperienza nel reality. Tra queste, anche Katia e Vittorio. Quest’ultimo ha deciso di lasciare la sua fidanzata, spinto probabilmente dal nuovo interesse nei confronti della single Vanessa. Ed è stata proprio Katia a parlare del nuovo flirt del suo ex fidanzato, al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Parole davvero inaspettate. Ecco cosa ha raccontato.

Per conoscere nei dettagli coppie e tentatori di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island, Katia parla del flirt tra Vittorio e Vanessa: “Lei non è interessata a lui”

Katia e Vittorio si sono ufficialmente separati dopo la loro esperienza a Temptation Island. La ‘fotonica’ concorrente è stata lasciata da Vittorio, stanco di alcuni atteggiamenti irrispettosi della sua ex ragazza. Ma dietro alla rottura della coppia c’è anche lei, Vanessa Cinelli, la sexy tentatrice con la quale Vittorio ha legato all’interno del programma. I due pare che stiano continuando la loro conoscenza anche dopo Temptation Island. E Katia ha deciso di dire la sua sul loro rapporto. A Uomini e Donne Magazine, Katia ha rivelato di non credere molto all’interesse di Vanessa nei confronti del suo ex fidanzato. Secondo lei, Vittorio riceverà presto un due di picche. Ma Katia non è felice di questo: “Penso che lei non abbia grande interesse verso di lui, ma non ne sono felice. Auguro a Vittorio il meglio”. Insomma, nessun rancore verso il suo ex da parte della ‘fotonica’. E voi, che ne pensate del nuovo flirt tra Vittorio e la single Vanessa.