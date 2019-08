Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora ancora in crisi: lei torna a parlare della situazione, attraverso un commento sul suo profilo Instagram.

La notizia della loro crisi ha sconvolto tutti. Si, perché Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini formano una delle coppie più amate nate nello studio di Uomini e Donne. Una coppia che sembrava inseparabile, fino a poco tempo fa. Tra i due, qualcosa è cambiato. Ed è stata la stessa Eleonora ad ammettere che lei e l’ex tronista stanno vivendo un periodo particolare. Ma come procede tra di loro? Ebbene, ancora una volta è Eleonora a rompere il ghiaccio, rispondendo a un commento su Instagram. Un commento che riguarda proprio il suo fidanzato Oscar. Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora ancora in crisi: le parole dell’ex corteggiatrice

Sarà davvero finita tra Oscar Branzani e la sua Eleonora? Noi ci auguriamo di no. Ma sono ormai parecchi giorni che i due non compaiono insieme sui social. La crisi c’è, è stata la stessa Eleonora ad ammetterlo. Ma in molti si chiedono di chi sarà stata ‘la colpa’ della loro rottura? Un utente su Instagram sembra avere le idee chiare, e in un commento consiglia ad Eleonora di non perdere Oscar per non avere rimpianti. La risposta dell’ex corteggiatrice è molto decisa. Date un’occhiata:

Eleonora sembra contrariata dal consiglio della sua follower. Effettivamente, dalle informazioni che abbiamo avuto, non possiamo dedurre chi dei due è il ‘colpevole’ della loro lontananza. Quel che è certo è che i fan non vedono l’ora di rivedere la coppia unita e felice. Eleonora, intanto, ieri si è mostrata nelle sue Instagram stories in compagnia di Dalila Branzani, sorella di Oscar. Non ci resta che attendere le prossime news sulla coppia, sperando che siano positive!