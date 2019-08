Uomini e Donne, Eleonora Rocchini ha tradito Oscar Branzani con un ex corteggiatore del programma? Ecco chi è il terzo incomodo.

La notizia della loro rottura ha sconvolto i fan. Ma mai come gli ultimi retroscena. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini formano una delle coppie più amate tra quelle nate ad Uomini e Donne. Tra loro però c’è aria di crisi. E nonostante il motivo è ancora top secret, il settimanale Spy ha lanciato un vero e proprio scoop. Alla base della rottura ci sarebbe un ‘terzo incomodo’, molto famoso. Un’ex corteggiatore di Uomini e Donne col quale Eleonora avrebbe parlato un po’ troppo. Ma non è tutto.. anche Oscar ha delle colpe. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, Eleonora ha tradito Oscar con Luca Daffrè?

Un tradimento alla base della crisi tra Oscar ed Eleonora? È l’ultima indiscrezione lanciata dal settimanale Spy. Secondo quanto riportato, tra la coppia si sarebbe insinuato un ex corteggiatore molto amato ad Uomini e Donne. Si tratta di Luca Daffrè, l’ex pretendente di Angela Nasti. Eleonora avrebbe avuto uno scambio di messaggi (o altro?) col bel Luca. Ma non pensate sia finita qui. Ci sarebbe anche una misteriosa Sabrina, con la quale invece Oscar si sarebbe relazionato. Non si sa bene cosa sia successo, né se il tutto sia rimasto ad una dimensione ‘social’. Quel che è certo è che dietro i problemi della coppia potrebbero nascondersi più di una persona. In attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati, voi che idea vi siete fatti sulla vicenda?