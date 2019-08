Ursula Bennardo ha rispostoa alle domande dei fan su Instagram: la compagna di Sossio Aruta ha raccontato tanti incredibili dettagli sulla sua gravidanza.

Ursula Bennardo è entrata nel cuore del pubblico già ai tempi del trono Over di Uomini e Donne, quando si è innamorata del ‘cavaliere’ Sossio Aruta e insieme a lui, dopo alti e bassi, ha lasciato il programma di Canale 5. Approdati poi a Temptation Island Vip, i due si sono consolidati come coppia e ora hanno deciso di allargare la famiglia, regalando ai figli che hanno avuto da precedenti relazioni, una nuova sorellina, la piccola Bianca. Ecco cosa ha raccontato Ursula ai fan in merito alla sua gravidanza.

Ursula Bennardo risponde ai fan e svela incredibili dettagli sulla gravidanza

Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno per diventare genitori della piccola Bianca, che nascerà il prossimo ottobre. Incinta di 7 mesi, Ursula mostra sempre con grande orgoglio il suo pancione e negli ultimi giorni si è lasciata più volte andare a dei balletti sensuali con la pancia scoperta, facendo innamorare i fan. Qualche ora fa, per soddisfare le curiosità dei suoi followers, ha risposto alle loro domande, raccontando tanti nuovi dettagli sulla gravidanza.

Ursula ha annunciato che lei e Sossio hanno deciso di mostrare la bimba sui social non appena nascerà, facendo così felici tutti i fan della coppia, che sono curiosissimi di conoscere Bianca. La Bennardo ha anche raccontato che la piccola è già ‘terribile’ e che con queste giornate di caldo intenso non dorme mai nel pancione e scalcia sempre. Una vera e propria ‘peperina’, insomma, che fa già stancare mamma Ursula. La compagna di Sossio Aruta ha inoltre raccontato che andrà a fare qualche altro week end fuori prima del parto, ma che non vuole mai più fare vacanze incinta, a riprova del fatto che la gravidanza, seppur meravigliosa, è comunque stancante. ‘Un’avventura indescrivibile soprattutto per le donne’, dichiara Ursula, che l’ha resa però anche fragile emotivamente, ma che presto le regalerà un nuovo grande amore.

