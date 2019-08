In questa ultima foto Instagram, Valentina Dallari è davvero sbalorditiva: con la maglia davvero trasparente, si vede chiaramente che sotto è nuda.

Una versione davvero ‘hot’ di Valentina Dallari. Pochissime ore fa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto su Instagram davvero sbalorditivo. Bisogna ammettere che, dopo quel periodo infernale che la bella deejay ha vissuto pochissimi anni fa, si è ripresa davvero alla grande. Lo testimoniano, infatti, i numerosi scatti che Valentina pubblica su Instagram. Come l’ultima di poche ore fa, come dicevamo. Sapete come decide di mostrarsi l’ex tronista? Semplice: con una maglia bianca davvero ultra trasparente. Curiosi? Ve la riproponiamo immediatamente.

Valentina Dallari infiamma: maglia trasparente, sotto è nuda

È sempre stata molto attiva sui social Valentina Dallari. Come tanti altri personaggi dello spettacolo, anche l’ex tronista di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter interagire direttamente con i suoi fan. E, vi assicuriamo, ne sono davvero tantissimi. A volte, la deejay è protagonisti di esilaranti ed incredibili video. Altre volte, invece, entusiasma i suoi sostenitori con degli scatti davvero da urlo. Quello pubblicato pochissime ore fa, è uno di essi. Valentina, infatti, si mostra senza pantaloni o, perlomeno, con il caldo che fa, con un pantaloncino o gonna, e con una maglia davvero troppo corta. A catturare l’attenzione di tutti, però, non è solo la ritrovata e perfetta forma fisica della deejay, ma un altro particolare. Come dicevamo precedentemente infatti, la maglia indossata dall’ex tronista è bianca e, fate attenzione, ultra trasparente. Tanto che, se si vede con attenzione lo scatto in questione che, ovviamente, vi riproponiamo anche in basso, si nota chiaramente che l’ex tronista sotto è completamente nuda. Insomma, niente reggiseno. Inutile raccontarvi, quindi, le reazioni dei suoi sostenitori. In un batter baleno, infatti, lo scatto ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento. In effetti, è impossibile dar loro torto, no?

