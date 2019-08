Amadeus sarà il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo: ecco la sua incredibile reazione dopo l’ufficialità della notizia.

Amadeus sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. La notizia ha trovato da poco l’ufficialità e ha reso felicissimo il pubblico, che da anni segue il conduttore in tv e sperava di vederlo sul palco più importante e prestigioso di Rai Uno. Amadeus ha dunque sbaragliato la concorrenza, composta da altri nomi di tutto rispetto, che a quanto pare non hanno convinto ‘i piani alti’ della Rai. Ma quale sarà stata la prima reazione del conduttore all’ufficialità della notizia? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2020: ecco la reazione del conduttore Amadeus dopo l’ufficialità

Amadeus è ormai un volto storico della Rai, dove nell’ultima stagione ha condotto ancora una volta ‘I Soliti Ignoti – il ritorno’ e il grande successo in prima serata ‘Ora o Mai più’, sempre su Rai Uno. Ecco perchè l’Azienda Radiotelevisiva Italiana ha deciso di assegnargli un grande onere, nonchè un onore per tutti conduttori, quello di passare al timone del Festival di Sanremo, che è di sicuro la kermesse più attesa e prestigiosa della Rai. L’occasione della vita per qualsiasi presentatore, un passaggio obbligato per essere considerato un conduttore di primissima fascia. Ma come avrà reagito alla notizia Amadeus?

Non sappiamo quale sia stata la reazione privata del conduttore, anche se possiamo immaginarla, ma conosciamo quella che Amadeus ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram. Al ristorante insieme alla moglie Giovanna Civitillo e al piccolo José Alberto, Amadeus ha voluto brindare alla splendida notizia. Ripreso dalla moglie, la cui voce accompagna il brindisi, Amadeus ha dichiarato col sorriso che anche una persona che beve poco come lui, non può esimersi dal fare un brindisi con del buon vino rosso per una notizia del genere. In alto i calici, dunque, per Amadeus e per la sua famiglia, che ha condiviso con lui l’emozione, mista sicuramente a un pizzico di tensione, per questa nuova incredibile avventura lavorativa.

