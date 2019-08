Bake Off Italia 7: quando comincia la nuova edizione

Quando comincia Bake Off Italia: tutto sulla messa in onda della prima puntata del nuovo reality dei dolci.

Tra i programmi culinari più amati di tutti, oltre a Masterchef sicuramente troviamo sul podio Bake Off Italia, il talent dedicato agli aspiranti pasticceri che vede i dolci essere giudicati da Ernest Knamm, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Ma quando comincia la nuova edizione di Bake Off Italia 7?

Quando inizia Bake Off Italia: la prima puntata della settima edizione

Le anticipazioni per quanto riguarda la settima edizione di Bake Off Italia parlano chiaro: il programma andrà in onda ancora una volta su Real Time canale 31 a partire dal 30 agosto. Manca quindi molto poco all’inizio della nuova edizione del programma dedicato ai dolci condotto da Benedetta Parodi e il set questa volta per l’edizione numero sette di Bake Off sarà immerso completamente negli anni cinquanta. Come si può vedere dalle prime anticipazioni sembrerà quindi di essere in tante piccole cucine della nonna, ispirandosi al film Pleasantville del 1998. La nuova edizione di Bake Off Italia verrà realizzata da Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, uno dei gioielli artistici è più belli d’Italia che è stata restaurata anche proprio da pochissimo tempo.

Come vedere Bake Off in streaming

Le puntate totali in onda su Real Time di Bake Off andranno in onda come abbiamo detto dal 30 agosto, saranno 14 e dureranno 90 minuti l’una. Se non potete vedere in diretta Bake Off Italia 7 non disperate, perché potrete assolutamente seguirlo anche in streaming. Infatti tutte le puntate saranno disponibile su Dplay il servizio on demand di tutti i canali Discovery Italia. Da qui infatti potrete godervi le puntate di Bake Off Italia 7 comodamente in qualsiasi momento della giornata vogliate e per il resto non resta che dire come fa sempre Benedetta Parodi…dolci in forno!

