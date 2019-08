Caterina Balivo è stata protagonista di alcune critiche inerenti ad un ‘particolare’: ecco la sua risposta per le rime su Instagram.

Nonostante abbia un seguito davvero pazzesco Caterina Balivo, la conduttrice è spesso ‘vittima’ di spiacevoli episodi su Instagram. In precedenza, ne abbiamo parlato abbondantemente. Ma, un ultimo episodio davvero brutto, è accaduto pochissime ore fa. Quando, dopo aver condiviso una foto in seguito un’intensa ed impegnativa prima riunione lavorativa, la conduttrice di Vieni da Me ha dovuto leggere dei commenti di critiche nei suoi confronti. In particolare uno. Il commento in questione, infatti, si riferisce ad un ‘particolare’ davvero pazzesco. Sarà proprio per questo, quindi, che non è affatto tardata la risposta di Caterina. Ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Caterina Balivo, critiche per quel ‘particolare’: ecco la reazione

Durante la messa in onda di Vieni da Me, Caterina Balivo è stata, numerose volte, oggetto di critiche riguardanti i suoi outfit. A detta di tantissimi suoi followers, la scelta dei vestiti non rispecchierebbe affatto la conduttrice. Ecco. È proprio su questo ‘particolare’ che, pochissime ore fa, la bella e dolce napoletana ha ricevuto ancora parole davvero assurde. Dopo aver pubblicato una foto sul prato, in cui Catarina indossa un fantastico vestito a fantasia nere ed arancioni, la conduttrice ha ricevuto un commento poco piacevole da parte di un suo follower. Immediata è stata, quindi, la sua reazione. Come dicevamo infatti, non è assolutamente la prima volta che la conduttrice riceve dei pareri negativi. Eppure, ogni volta risponde per le rime. Com’è giusto che sia, ovviamente. Ecco quanto è accaduto pochissime ore fa.

Insomma, da come si può vedere, il commento dell’utente in questione è davvero ben mirato. Immediata, come dicevamo, è stata la risposta della conduttrice. Che, con un’eleganza da invidiare, ha concluso immediatamente l’argomento.

