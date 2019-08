Elisabetta Gregoraci sexy su Instagram: lato B ben in vista durante una giornata in barca nella sua amata Costa Smeralda

Anche Elisabetta Gregoraci, con l’estate, si è lasciata andare a numerosi scatti bollenti. Per la felicità dei followers, la sexy presentatrice sta pubblicando a raffica alcuni scatti al mare. E molto spesso, si tratta di foto davvero ‘bollenti’. Come quella postata recentemente dalla bellissima Elisabetta Gregoraci, che si è mostrata su Instagram in tutta la sua bellezza. Finita sui giornali di gossip per la sua nuova relazione con Francesco Bettuzzi, la Gregoraci durante una giornata di relax in barca, decide di mostrarsi sui social con il lato B in evidenza.

Elisabetta Gregoraci sexy su Instagram: lato B ben in vista

Tra le cosiddette ‘vip’, lei è tra le più amate c’è indubbiamente Elisabetta Gregoraci. Una foto in costume, precisamente tra le onde della sua amata Costa Smeralda, Elisabetta mette in mostra il suo lato B scultoreo. Guardare per credere: