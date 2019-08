Federico Gregucci fa 30 anni, la dedica di Clarissa per il primo compleanno da sposati. Un messaggio pieno d’amore per un giorno da ricordare

Primo compleanno da marito e moglie quello per Federico Gregucci e Clarissa Marchese. Convolati a nozze da pochi mesi, i neo-sposini stanno trascorrendo qualche giorno di relax nella loro amatissima Sardegna. Oggi però è un giorno più che speciale per Federico, che raggiunge quota 30. Un compleanno ricco di messaggi di affetto e abbracci, quelli che ieri lo hanno accompagnato allo scoccare della mezzanotte durante i festeggiamenti. Uno in particolare, quello della sua dolce metà, racchiude un amore smisurato.

Potrebbe interessarti anche:

Federico Gregucci, traguardo importante: il primo compleanno da sposato e la dedica speciale di Clarissa

La prima estate da sposati, il primo compleanno da sposati, la prima cifra tonda raggiunta insieme, per Federico Gregucci e Clarissa Marchese. E’ lui il festeggiato di turno, invaso da messaggi di auguri pieni di affetto. Le dediche di amici, parenti e fan di ogni tipo hanno invaso il suo profilo Instagram, ma è Clarissa che da brava moglie tiene in particolar modo a sorprendere la sua dolce metà per l’evento speciale. Una dedica social che lascia senza fiato, un gesto non inatteso, ma unico nelle parole. Amico, complice, marito e famiglia, per Clarissa Federico è il suo tutto, come raccolto in quelle poche righe ricche di significato.

Un’estate speciale che difficilmente dimenticheranno, prima di tornare nella loro casa americana e mettere su nuovi progetti. Oltre a quelli lavorativi, Federico e Clarissa sognano di poter costruire una famiglia, ma un passo per volta siamo sicuri prenderà tutto forma. Per ora non ci resta che augurare buon compleanno al Super Fede.