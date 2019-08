Giorgia Crivello, lo scatto di spalle: costume minuscolo, follower in delirio

Giorgia Crivello posta su Instagram una foto in cui è girata di spalle: il costume che indossa è minuscolo…

Giorgia Crivello è una influencer molto famosa: una delle più seguite su Instagram con i suoi 250mila follower. Nell’ultimo post si è mostrata in una foto in cui è girata di spalle, con indosso un costume veramente molto stretto. Insomma, una di quelle foto da migliaia di ‘mi piace’ che avrà causato diversi capogiri tra i suoi seguaci. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Giorgia Crivello pazzesca: foto di spalle, il costume è minuscolo

Un vero e proprio schianto, Giorgia Crivello alias La Crivello su Instagram, si è lasciata fotografare mentre era voltata di spalle con un costume davvero minuscolo. Il risultato? Manco a dirlo, ha fatto il pieno di ‘mi piace’ ed ha conquistato ancora una volta il suo pubblico.

Lo scatto è molto semplice. Pare non ci siano filtri e soprattutto è molto naturale. Giorgia è semplicemente affacciata al terrazzo di casa sua, come specifica nella didascalia: “A casa un pomeriggio d’estate”. E poi quelle emoticon raffiguranti una pesca che, insomma, possiamo immaginare a cosa si riferiscano.

Gli ultimi botta e risposta con la Vignali

Ultimamente, Giorgia Crivello è diventata la fidanzata di Stefano Laudoni (ex di Valentina Vignali). E, in alcuni post su Instagram, sono arrivate a dirsene di tutti i colori. Talvolta, sono anche arrivate a scrivere di dettagli ‘hot’ che sarebbe meglio non ripetere. Insomma, delle vere e proprie battaglie social che finiscono inevitabilmente sotto gli occhi di tutti. Sotto gli occhi dei follower, come si può ben immaginare. Non sappiamo di preciso come sia partito tutto. Quel che è certo è che, nel mondo dei social, basta veramente una scintilla per far scoppiare incendi a volte anche indomabili. Insomma, speriamo che tutto finisca presto e nel migliore dei modi.

