Temptation Island, Ilaria Teolis e quel ‘particolare’ tatuaggio: svelato il ‘mistero’, ecco il toccante ed incredibile significato.

Non è assolutamente passato inosservato quel ‘particolare’ tatuaggio di Ilaria Teolis. Come raccontato anche in un nostro recente articolo, l’ex concorrente di Temptation Island ha tatuato nella parte esterne del polso una scritta. Anzi, per essere più precisi, un nome. Non il nome del suo fidanzato, ormai ex, Massimo. O nemmeno quello del suo animale domestico. Bensì ‘Ruben’. Ebbene. A chi apparterrà questo nome? Suo padre o, forse, suo fratello? Beh, fino a ieri era un vero e proprio ‘mistero’. Che, però, è stato svelato pochissime ore fa dalla diretta interessata. Su richiesta di una sua fan, infatti, l’ex concorrente di Temptation ha raccontato cosa significa questo suo tatuaggio.

Potrebbe interessarti anche:

Ilaria Teolis di Temptation Island: il significato di quel tatuaggio sul polso

Ieri è stata una giornata davvero molto particolare ed intensa per Ilaria Teolis. Così come alcuni suoi ex compagni di Temptation Island, anche lei ha deciso di dedicarsi completamente ai suoi fan. E così, nella classica modalità ‘domande e risposte’ su Instagram, la giovane romana si è completamente lasciata andare ai suoi sostenitori. Ha raccontato di tutto un po’. Dei suoi sogni, dei suoi amici ed, infine, ha svelato il significato di quel tatuaggio disegnato nella parte esterna del suo polso. ‘Ruben’, è questo il nome scritto. Ebbene. A cosa e, soprattutto, a chi si riferisce? Ecco che a svelare tutta la verità è la diretta interessata. “Chi è Ruben tatuato sul braccio?”, le chiedono su Instagram. “Mio nonno!”, risponde la romana accompagnata dall’immagine di un cuore davvero enorme. Insomma, il ‘mistero’ è stato finalmente risolto. E bisogna ammettere che non c’è significato più dolce, più bello ed amorevole di questo. Non lo pensate anche voi?

Per ulteriori news su Ilaria Teolis –> clicca qui