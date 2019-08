Karina Cascella ha pubblicato su Instagram una sua foto risalente a un anno fa: fisico mozzafiato, ma gli haters la sommergono di critiche, ecco perché.

Karina Cascella fa sempre parlare di sè, in un modo o nell’altro. Da sempre senza peli sulla lingua, l’opinionista è seguitissima sui social, dove spesso e volentieri viene criticata in maniera anche molto forte e spesso oltre i limiti del rispetto. Ecco perché l’influencer non manca mai di rispondere e provocare gli haters, lasciandosi andare anche a lunghi e duri sfoghi contro chi la insulta sui social. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram risale a un anno fa, ma anche stavolta le critiche non mancano: ecco il ‘particolare’ che ha fatto scatenare gli haters.

Potrebbe interessarti anche:

Karina Cascella insultata per una foto di un anno fa: il ‘particolare’ scatena gli haters

Karina Cascella ama condividere sui social le sue foto e tanti momenti del suo quotidiano. Apprezzatissima da sempre per la sua bellezza e per la sua forte personalità, non sempre viene capita da tutti, e spesso tra i suoi followers si nascondono persone che la criticano duramente per vari motivi. L’ultima foto pubblicata su Instagram ne è la prova. Karina ha postato uno scatto risalente a un anno fa, che la ritrae in una posa davvero ‘hot’. Davanti allo specchio mentre si mette il rossetto, Karina indossa un body di pizzo nero molto scollato e sensuale. Il decolleté dell’opinionista è semplicemente esplosivo, ma non solo. Impossibile non guardare in primo piano il suo lato B, che è davvero da urlo.

Ma c’è qualcosa che proprio non è andata giù agli haters della Cascella, che l’hanno subito criticata. Molti, infatti, non hanno gradito la sua ‘esposizione’ , ritenendola eccessiva, visto che lei è solita criticare in tv chi esagera con la chirurgia e con le foto ‘hot’.

Immediata e senza scomporsi è arrivata la reazione di Karina, che ha prontamente risposto a chi l’ha criticata, mettendo subito a tacere gli insulti così…

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI