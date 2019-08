Miriam Leone si racconta a Vanity Fair: dalle sofferenze per amore alle fughe da scuola, gli incredibili retroscena sulla sua vita.

Miriam Leone è sicuramente una delle attrici del momento. Miss Italia nel 2008, la bellissima siciliana dal corpo mozzafiato, ha piano piano conquistato il cuore degli italiani anche nelle vesti di attrice, consacrandosi al cinema come in tv, dove in questo periodo potremo vederla nella serie ‘1994’, dopo il grande successo in ‘1992’ e ‘1993′ . E’ davvero un momento d’oro per l’attrice, che anche sui social impazza con le sue foto sexy. Vediamo insieme quali incredibili retroscena sulla sua vita ha raccontato Miriam alla rivista Vanity Fair.

Miriam Leone senza freni a Vanity Fair: ‘Ho sofferto per amore’, poi l’incredibile racconto

Miriam Leone ha un corpo incredibile e un sorriso che farebbe innamorare chiunque. Ma quello che forse non tutti sanno, è che l’ex Miss Italia ha una personalità davvero fort e ribelle come poche. In un’intervista a Vanity Fair, che è più che altro una confessione, Miriam si è raccontata a cuore aperto, regalando ai fan tanti incredibili retroscena sulla sua vita. Insofferente alle regole e all’omologazione, la Leone ha solo 4 anni quando taglia a strisce il grembiule dell’asilo e lo butta nel gabinetto della scuola, prima di fuggire in strada per la paura di essere scoperta dopo aver chiaramente otturato il water. Tante sgridate e qualche sculacciata cercano di riportarla sulla retta via, ma con lei è davvero dura.

Adolescente, rischia la vita perchè si butta in acqua durante un temporale e la mareggiata le impedisce di tornare a riva. Feritasi vicino a uno scoglio al quale era aggrappata per non farsi trasportare dalla corrente, riesce con tutte le sue forze a uscire dall’acqua, stremata ma viva. Dell’amore racconta poco, se non che ha sofferto molto prima di scoprire cosa fosse: ‘Non mi sentivo mai all’altezza’, spiega, anche se è difficile da credere per una bellezza come la sua. E al matrimonio non ci pensa proprio, anche se le sue zie sarte, da buone siciliane, le hanno preparato un corredo con i fiocchi e promettono di darglielo solo quando si sposerà. ‘Non demordono, loro’, racconta l’attrice. Beh, ecco spiegato allora da chi ha preso Miriam!

