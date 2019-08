Napoli, incidente mortale nella notte: coinvolta la figlia di Loredana Simioli

Incidente mortale a Napoli nella notte di giovedì in corso Amedeo di Savoia: coinvolta la figlia di Loredana Simioli, attrice napoletana scomparsa

Si è registrato un incidente mortale a Napoli, giovedì notte, nelle zone circostanti la sede della Asl Napoli 1, precisamente in corso Amedeo di Savoia. Due ragazzi erano in sella ad uno scooter: uno Yamaha Xenter 125. Il ragazzo alla guida, dopo l’impatto, ha perso tragicamente la vita. Si legge su Il mattino: dietro di lui viaggiava una ragazza di 25 anni, ovvero la figlia di Loredana Simioli, attrice napoletana scomparsa qualche mese fa. La ragazza è fuori pericolo di vita. Al momento, si trova ricoverata all’ospedale Cardarelli e benché abbia riportato qualche contusione, non è in pericolo di vita.

Loredana Simioli, la figlia coinvolta in un tragico incidente

Sembra non ci sia pace per la famiglia Simioli. Dopo la scomparsa di Loredana, adesso, sua figlia è stata coinvolta in un incidente mortale. Loredana era una nota attrice napoletana, sorella del noto speaker radiofonico Gianni, voce de La Radiazza, programma in onda su Radio Marte. L’incidente è avvenuto in seguito ad un violento impatto con un cassonetto dei rifiuti. Per ora, si indaga sulle dinamiche dei fatti. Non si esclude la possibilità che il ragazzo abbia avuto un malore prima di perdere l’equilibrio e poi schiantarsi. I soccorsi sono arrivati immediatamente al momento dell’incidente, tuttavia, non hanno potuto nulla. Il ragazzo era morto sul colpo.

Si tratta ancora di un incidente gravissimo, che ha visto un ragazzo perdere la vita ad appena 24 anni. Ancora, sì, perché proprio negli ultimi giorni ce n’è stato un altro di incidente. Proprio a pochi giorni dalla chiusura delle Universiadi, evento che ha visto coinvolta l’intera città di Napoli. Le strade sembrano sempre meno sicure e, quando a perdere la vita sono dei ragazzi così giovani, tutto è attorniato da un alone di amarezza. Un ragazzo di 24 anni, con tutta la vita davanti, aveva ancora tanto da fare, e invece…