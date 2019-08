L’oroscopo settimanale dal 5 all’11 Agosto. Cosa ci riserveranno gli astri in questa prima settimana di Agosto? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

È iniziato il mese di Agosto. E con esso sono iniziate anche le prime partenze per le ferie estive. Ebbene, prima di rilassarvi o, magari, se già siete in vacanza, volete conoscere il vostro oroscopo per questa prima settimana del mese? Siete nel posto giusto. In questo articolo, infatti, vi elencheremo, segno per segno, tutto ciò che, secondo le previsioni astrali, accadrà. Ma non solo. Perché, noi di Sologossip, abbiamo aggiunto anche una piccola particolarità. A fine di ogni segno, scoprirete con quale Vip condividete l’oroscopo. Non è fantastico? Bando alle chiacchiere. Ecco l’oroscopo settimanale dal 5 all’11 Agosto.

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 Agosto: le previsioni astrali segno per segno

Toro (21 Aprile – 20 Maggio). Cari amici del Toro, in ambito sentimentale le cose non andranno affatto bene. Con il vostro partner, infatti, discuterete tantissimo in questa settimana. Nel weekend, la situazione migliorerà di gran lunga. Come voi anche Laura Pausini;

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno). Situazione un po' ambigua per voi, cari amici dei Gemelli. In amore, la situazione è davvero favorevole, bisogna ammetterlo. A lavoro, invece, non lo sono affatto. Attenzione a sabato e domenica. Saranno davvero due giornate infernali. Come voi anche Raffaella Carrà;

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio). Cari amici del Cancro, per voi è davvero una settimana splendente. Farete degli incontri speciali. E si apriranno le porte a nuove conoscenze. Come voi anche Gabriel Garko;

Leone (23 Luglio – 22 Agosto). È proprio vero: questo è il vostro mese cari amici del Leone. Come voi anche Arisa;

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre). Anche per voi una settimana davvero piena. Incontri positivi che eventi negativi, cari amici della Vergine. Ma tenete duro! Come voi anche George Clooney;

Bilancia (23 Settembre – 23 Ottobre). Cari amici della Bilancia, settimana super romantica. Godetevi appieno i momenti con i vostri parteners. Come voi anche Francesco Totti;

Scorpione (24 Ottobre – 21 Novembre). Una settimana davvero difficile in ambito sentimentale, cari amici dello Scorpione. I litigi con i vostri parteners si accentueranno sempre di più. Fate attenzione! Come voi anche Luciana Litizzetto;

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre). Chi di voi è single? Beh, è proprio per voi questa notizia: Venere è dalla vostra parte. Lavoro? Tranquilli, si sistemerà tutto. Come voi anche Gianni Morandi;

Capricorno (22 Dicembre – 21 Gennaio). Vi occorre del tempo, amici del Capricorno. La settimana non si aprirà nei migliori dei modi. Attendete domenica. Come voi anche Manuela Arcuri;

Acquario (22 Gennaio – 19 Febbraio). Anche per voi, tensioni con il parteners. Le cose si sistemeranno nel weekend. Come voi anche Stefano Bettarini;

Anche per voi, tensioni con il parteners. Le cose si sistemeranno nel weekend. Come voi anche Pesci (20 Febbraio – 21 Marzo). Vi occorre riposo e relax, cari pesciolini. Come voi anche Gigi D’Alessio.

