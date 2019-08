Superenalotto, Lotto e 10eLotto: estrazioni in diretta del concorso di oggi, sabato 3 agosto 2019, a partire dalle ore 20.00

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto saranno disponibili a partire dalle ore 20.00 di oggi, sabato 3 agosto 2019. Come sempre, aggiorneremo i numeri estratti in diretta, in tempo reale, per garantirvi di essere i primi a conoscere i risultati delle estrazioni. Ancora una volta, fari puntati sul jackpot del Superenalotto che ha superato la cifra stellare di 200 milioni, arrivando per questo concorso a 201,4 milioni di euro. Insomma, una somma che cambierebbe la vita a chiunque.

Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, sabato 3 agosto 2019 in diretta

Lotto, tutte le ruote:

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto, i numeri estratti:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto:

Oro:

Doppio Oro:

Come si gioca al Superenalotto? Basta un euro

E’ molto semplice tentare la fortuna giocando al Superenalotto. Basti pensare che al momento è possibile recarsi in ricevitoria, oppure giocare i propri numeri direttamente seduti sul divano di casa. Basta una connessione ad internet, uno smartphone ed un conto gioco. Si possono vincere, attualmente, più di 200 milioni di euro. E la giocata minima è sempre quella: un euro. Il numero massimo di combinazioni che è possibile giocare è di 27.132.

Con quanti punti si vince al Superenalotto?

Certo, il 6 è il premio più ambito. Si tratta di un jackpot che arriva a più di 200 milioni ed è normale che tutti siano abbagliati da quella cifra. Tuttavia, è importante ricordare che con un biglietto possiamo accedere anche a premi ‘di consolazione’. Sì, perché si vince anche con:

5+1: ovvero 5 numeri della sestina estratta + il numero Jolly

5: quando riesci ad indovinare 5 numeri della sestina estratta

4: ovvero quando indovini 4 numeri tra quelli estratti

3: 3 numeri su 6

2: con un premio di consolazione di almeno 5 euro

Vincite immediate: sì, ci sono anche quelle. Ti garantiscono la vincita di 25 euro in maniera istantanea: basta controllare il quadrato raffigurato sul biglietto che vi fornisce la ricevitoria e se troverete quei numeri nei numeri giocati, allora avrete già vinto.

