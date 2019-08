Pochissime ore fa, Taylor Mega si è lasciata andare ad una toccante rivelazione su Instagram: così non l’avevamo mai vista, ecco quanto dichiarato.

Una versione del tutto inedita di Taylor Mega. Pochissime ore fa, la bella influencer si è lasciata andare ad una toccante rivelazione su Instagram. Sappiamo benissimo che, su questo social network, la giovane è davvero molto attiva. Certo, siamo abituati a vederla in vesti completamente diverse. Più ‘provocatorie’ probabilmente. Eppure, questa sua nuova ‘versione’ è davvero incredibile. Sapete cos’è accaduto? Come detto precedentemente, Taylor ha raccontato un aneddoto particolare del suo aspetto fisico. E, soprattutto, del rapporto con il suo corpo. Incentivata, probabilmente, da alcune confessioni dei suoi fan, la bella Mega ha trovato il ‘coraggio’ di aprirsi totalmente ai suoi sostenitori. Ecco cosa ha dichiarato.

Taylor Mega, la toccante rivelazione Instagram: così non l’avete mai vista

Non è assolutamente la prima volta che Taylor Mega si concede ai suoi sostenitori. Il rapporto che l’influencer ha con essi è davvero speciale, ammettiamolo. Tanto che, pochissimi giorni fa, ha deciso anche di fare una sorpresa per alcuni di loro. Ma non solo. Perché, proprio nella giornata di ieri, la giovane ragazza ha deciso di aprirsi totalmente a loro. Lasciandosi andare, così, ad una toccante rivelazione. Era il momento delle ‘domande-risposte’ dei suoi fan quando, in seguito ad una confessione di una sua sostenitrice, l’influencer si ‘spoglia’ completamente dei suoi pensieri. “Vorrei avere il fisico che voglio”, scrive l’utente Instagram. Immediata è stata la risposta di Taylor che, visibilmente provata da tale confessione, risponde: “Dobbiamo imparare ad accettarci. Sono la prima a non farlo”. Insomma, non è tutto oro ciò che luccica. Siamo abituati, infatti, a vedere una versione della Mega completamente diversa: forte, sicura di sé e imbattibile. Ed, invece, dietro quella ‘corazza’, si nasconde una semplice ragazza di poco più di vent’anni. Forza!

