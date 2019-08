Temptation Island 2019, Katia Fanelli pizzicata in una discoteca con due tentatori del programma: ecco di chi si tratta e in che rapporti sono con l’ex di Vittorio Collina.

Temptation Island è ormai terminato, e ora che tutte le coppie hanno svelato al pubblico la loro situazione sentimentale, possono finalmente uscire allo scoperto sui social, mostrandosi nella loro vita quotidiana e interagendo eventualmente anche con i propri followers. E’ proprio quello che ha fatto Katia Fanelli, la ‘fotonica‘ del gruppo delle fidanzate, che ha condiviso con i fan la sua ultima notte in discoteca, trascorsa in compagnia di due tentatori del programma: ecco chi sono.

Temptation island, Katia Fanelli scatenata in discoteca con due tentatori: ecco chi sono

E’ stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island. La sua simpatia e il suo voler stare sempre al centro dell’attenzione, facendo divertire tutti, l’hanno resa uno dei personaggi più amati dal pubblico. Stiamo parlando di Katia Fanelli, la ‘fotonica’ del gruppo delle fidanzate, che alla fine del programma ha dovuto dire addio, tra le lacrime, al suo Vittorio. Di lui, infatti, la decisione di chiudere la loro storia durata due anni e mezzo. Ma dopo un momento difficile iniziale, la ‘fotonica’ ha ripreso in mano la sua vita e ha ricominciato a divertirsi e a guardare avanti.

Le ultime storie pubblicate su Instagram la ritraggono in una discoteca di Milano Marittima, in compagnia di due ex tentatori. Di chi si tratta? Beh, è semplice, parliamo di Giovanni Arrigoni e Nicolas Bovi, i due che hanno maggiormente legato con Katia, in particolare il secondo, con cui la ‘fotonica’ ha trascorso il week end da sogno prima del falò di confronto finale con Vittorio. I due tentatori erano sicuramente tra i preferiti di Katia, che li ha sempre classificati come ‘bei manzi’, riferendosi chiaramente al loro fisico scolpito, da cui lei non ha mai negato di essere attratta. Serata in discoteca insieme, dunque, per i tre, che si sono scatenati in pista, confermando che il rapporto di amicizia nato nel villaggio sta continuando anche dopo il programma.

