Temptation Island, Massimo Colantoni contro Federica Lepanto: “Si è parlato già troppo di lei”. Ecco la sua opinione sulla tentatrice.

Temptation Island si è conclusa ormai da giorni. Ma le avventure dei protagonisti continuano anche fuori dal programma. Tra le coppie più in vista di questa edizione c’è sicuramente quella formata da Ilaria e Massimo. Quest’ultimo, prima del legame con la single Elena, si era avvicinato a Federica Lepanto, ex vincitrice del Grande Fratello, tentatrice nel programma. Ma il rapporto tra i due non si è concluso bene, e una volta terminato il reality Massimo ha deciso di difendersi dalle accuse di Federica. Scopriamo cosa ha detto al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Temptation Island, Massimo contro la tentatric Federica Lepanto

Niente happy ending per Massimo ed Ilaria dopo Temptation Island. È stata lei a decidere di interrompere la relazione col suo fidanzato, che all’interno del villaggio non è stato proprio con le mani in mano. Tutti ricordiamo il suo flirt con la single Elena. Ma, prima di lei, Massimo aveva adocchiato Federica Lepanto. Ma dopo alcuni giorni, la conoscenza tra i due s è interrotta bruscamente. Federica ha raccontato che Massimo si sarebbe ‘spinto oltre’ con una frase, mancandole di rispetto. Ecco che arriva la replica del concorrente: “All’inizio mi piaceva e tra noi c’era una conoscenza basata sulla ‘leggerezza’, poi ho capito che lei provava qualcosa di più”. E al fatto che Federica l’ha definito ‘immaturo’, Massimo risponde: “Si è parlato già troppo di lei, le sue parole da un lato mi entrano dall’altro mi escono”. Insomma, non è finita proprio bene tra i due. E voi, che idea vi siete fatti sul comportamento di Massimo?