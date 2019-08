Teresa Langella, la dedica sussurrata: l’augurio virale per una persona speciale. Il videomessaggio durante il super evento romano

Una vera e propria notte da Oscar quella che ieri, 2 Agosto, Roma ha vissuto per la presentazione del film “C’era una volta..Hollywood”. Al cinema Adriano una grossa folla ha accolto il regista Quentin Tarantino e Leonardo Di Caprio. Ma tra la folla anche tanti volti noti nel panorama nazionale che col cinema hanno poco a che fare. Tra questi Teresa Langella e Andrea Dal Corso, vestiti a tema per l’occasione.

Teresa Langella, durante la serata evento non perde l’occasione per un augurio speciale: il videomessaggio

Una serata speciale quella vissuta da Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che sono stati ospiti della premiere italiana di “C’era una volta Hollywood”. Numerose stories Instagram hanno documentato l’evento a cui hanno preso parte, tra cui una che è stata particolarmente seguita dal pubblico. Un altro evento speciale, allo scoccare della mezzanotte, coincideva con la presentazione: il compleanno del super papà di Teresa, lo stesso che tutti ricorderanno durante la famosa scelta per le parole dette ad Andrea. Così, nel buio e silenzio della sala, Teresa ha colto l’occasione per augurare sul suo profilo Instagram buon compleanno al papà. Ad accompagnarla anche Andrea che con una smorfia ha recapitato il messaggio al suocero. Il messaggio è stato fortemente recepito e un grosso seguito di fan ha colto l’occasione per augurare buon compleanno a papà Alessandro. La storia tra i due procede dunque a gonfie vele e quel discorso rimarrà chiuso nella villa. Teresa e Andrea, reduci da numerosi impegni di lavoro in giro per il Mondo, tra cui l’uscita del singolo di Teresa, sono finalmente pronti a godersi quest’ultimo mese d’estate.