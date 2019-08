Uomini e Donne Over, flirt in corso tra Stefano Torrese e Noel Formica? Ecco la verità sulla nuova coppia del trono Over.

Una nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare. Ma se in tanti aspettano con ansia di conoscere i nuovi tronisti, cresce l’attesa anche le nuove avventure di Gemma Galgani e company. Il Trono Over di Uomini e Donne regala sempre grandi emozioni e colpi di scena. Come l’ultimo, annunciato sulle pagine del magazine ufficiale del programma. Ricordate Stefano Torrese? Ebbene, dopo la rottura con Pamela Barretta, a causa di uno scambio di messaggi con Roberta, pare che Stefano stia frequentando un’altra dama della trasmissione. Una donna che conosciamo molto bene: Noel Formica. Scopriamo di più.

Uomini e Donne Over, Stefano e Noel si stanno frequentando

Quella che sembrava solo una voce di gossip ha trovato conferma. Tra Stefano e Noel del trono Over c’è del tenero! A rivelarlo sono stati proprio loro, a Uomini e Donne Magazine. La frequentazione tra i due è nata per caso, da uno scambio di confidenze sulle situazioni sentimentali di entrambi. Stefano definisce un ‘flirt’ quello che c’è al momento tra lui e Noel: troppo presto per parlare d’amore. Anche Noel è d’accordo sulla scelta di non correre. La dama dichiara che la frequentazione dura da circa un mese, ma lo scambio di messaggi è iniziato ad Aprile. Insomma, qualcosa bolle in pentola. Nascerà una storia d’amore? Lo vedremo presto… Ma la vera domanda è: come la prenderà Pamela? Non ci resta che attendere le nuove puntate del Trono Over per scoprire tutte le novità sugli intrecci di Uomini e Donne!