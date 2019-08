Pochissime ore fa, Valentina Dallari ha dato uno splendido annuncio su Instagram: i suoi fan sono senza parole, nessuno se l’aspettava.

È ritornata e, possiamo ammettere, è ritornata in gran forma. Valentina Dallari, pochissime ore fa, ha dato uno splendido annuncio su Instagram. È sempre molto attiva sui social, la deejay emiliana. Condivide, possiamo dire, tutto della sua vita. Sia quella lavorativa che ‘quotidiana’, insomma. Ed è proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, non poteva fare a meno di condividere con i suoi fan questa notizia davvero fantastica. Tanto che la loro reazione non solo è stata immediata, ma davvero sorprendente. Curiosi di sapere cosa ha annunciato l’ex tronista di Uomini e Donne? Beh, tranquilli! Ve lo raccontiamo e spieghiamo nel minimo dettaglio.

Valentina Dallari è pazza di gioia: splendido annuncio su Instagram

Non è assolutamente la prima volta che Valentina Dallari pubblica qualcosa di sé su Instagram. Anzi. Come dicevamo precedentemente, l’ex tronista di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter interagire direttamente con i suoi followers. Racconta praticamente di tutto, insomma. A partire da eventi riguardati la sua vita privata, quotidiana ed, infine, lavorativa. Ed è proprio in quest’ambito che, pochissime ore fa, Valentina ha annunciato una splendida e clamorosa novità. Come Giulia De Lellis, anche la deejay emiliana ha scritto un libro. Certo, non riguarda un tradimento o quant’altro. Bensì, il periodo ‘nero’ e difficile vissuto alcuni anni fa. Riguardante, come sappiamo, l’anoressia. Quasi subito dopo il suo percorso a Uomini e Donne, l’ex tronista, com’è noto a tutti, ha vissuto dei seri problemi di salute. Che attualmente, dopo essere stata in un centro riabilitativo, sono fortunatamente superati. Sarà proprio per questo motivo che Valentina ha voluto scrivere un libro. Non solo, probabilmente, per descrivere appieno il suo stato d’animo dell’epoca, ma anche, e soprattutto, per essere d’esempio a chi come lei ha vissuto o vive la sua stessa condizione. Brava Valentina!

