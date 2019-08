Chi è Clelia D’Onofrio: tutto sulla giornalista, scrittrice e giudice di Bake Off Italia 7 in onda su Real Time dal 30 agosto

Bake Off Italia, insieme a Masterchef, è tra i programmi culinari più amati di sempre. Tutti pazzi per il talent, presentato da Benedetta Parodi, dedicato ad aspiranti pasticceri che saranno sottoposti ai severi giudizi di Ernst Knamm, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Bake Off Italia inizia il 30 agosto e andrà in onda su Real Time canale 31. Sarà presentato da Benedetta Parodi che accoglierà, insieme ai giudici, i 18 aspiranti pasticceri che dovranno sfidarsi ogni puntata nelle 3 imprevedibili sfide: prova creativa, prova tecnica e prova sorpresa.

Le esterne si svolgeranno ad Alberobello in Puglia, a Vignola in Emilia Romagna e a Disneyland Paris in Francia.

Ma andiamo a vedere e conoscere nel dettaglio uno dei giudici di Bake Off Italia, Clelia D’Onofrio.

Chi è Clelia D’Onofrio: tutto sulla giornalista e giudice di Bake Off Italia

Clelia D’Onofrio è una giornalista e scrittrice italiana. Gli spettatoti la conoscono come giudice di Bake Off Italia, talent show culinario condotto da Benedetta Parodi.

Clelia è nata ad Ascoli Piceno il 6 giugno 1938. La sua carriera da giornalista inizia a Milano: è stata caporedettatore ed editorialista per “Quattroruote”, rivista in cui ha trattato di rubriche mensili di viaggi ed enograstronomia.

Ma non solo, Clelia D’Onofrio è anche autrice del libro Il Cucchiaio d’Argento tradotto in ben 10 lingue.

Una carriera di tutto rispetto che ha fatto sì che Clelia D’Onofrio diventasse una donna molto stimata nel suo lavoro. L’esperienza l’ha poi resa un’esperta di gastronomia ed ecco perchè la vediamo tra i giudici di Bake Off Italia. D’altronde, con un padre chef e una madre gastronoma, non poteva che essere quella la sua strada!

Per quanto riguarda la sua vita privata, non sappiamo se sia o sia stata sposata e se abbia mai avuto figli: le sue dichiarazioni e le interviste che rilascia riguardano esclusivamente questioni puramente lavorative ed enogastronomiche.