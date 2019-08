Chi è Damiano Carrara: tutto sul pasticciere e giudice di Bake Off Italia 7 che andrà in onda dal 30 agosto su Real Time

Bake Off Italia sta per tornare alla grande e si prospetta essere un grande successo. Tutti pazzi per il talent, presentato da Benedetta Parodi, che vedrà scontrarsi aspiranti pasticceri sottoposti ai severi giudizi di Ernst Knamm, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Bake Off Italia inizia il 30 agosto e andrà in onda su Real Time canale 31. Sarà presentato da Benedetta Parodi che accoglierà, insieme ai giudici, i 18 aspiranti pasticceri che dovranno sfidarsi ogni puntata nelle 3 imprevedibili sfide: prova creativa, prova tecnica e prova sorpresa.

Le esterne si svolgeranno ad Alberobello in Puglia, a Vignola in Emilia Romagna e a Disneyland Paris in Francia.

Ma andiamo a vedere e conoscere nel dettaglio uno dei giudici di Bake Off Italia, Damiano Carrara.

Chi è Damiano Carrara: tutto sul pasticciere e giudice di Bake Off Italia 7

Damiano Carrara è un affascinante pasticcere di Lucca. Classe 95, è noto per aver partecipato già in passato a Bake Off Italia, Bake Off Junior e Cake Star. Damiano Carrara è considerato tra i pasticceri più sexy in Italia. Infatti, ha conquistato il pubblico, specialmente quello femminile, non solo grazie ai suoi meravigliosi dolci, ma anche grazie al suo bell’aspetto e al suo fascino irresistibile.

Non solo televisione, Damiano Carrara, con il fratello Massimiliano Carrara, possiede e gestisce il negozio Carrara Pastries in California. Il sexy pasticcere ha da sempre girato il mondo: ha vissuto in Irlanda, a New York, Los Angeles e Las Vegas. Si è dato immediatamente da fare per seguire il suo sogno derivante dalla sua più grande passione.

Ovviamente, il successo di Damiano arriva con la televisione. Dopo aver partecipato a un talent (Spring Baking Championship nel 2015) e a diversi programmi televisivi americani, Damiano torna in Italia accanto a Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio con Bake Off Italia.

Damiano Carrara è molto seguito sui social, in particolare su Instagram. Nonostante un profilo molto attivo, non ama mostrare elementi della sua vita privata. Per cui, non sappiamo se attualmente è fidanzato o meno.

Visualizza questo post su Instagram Cosa starò preparando? Ditemelo voi! #DamianoCake Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara) in data: 30 Mag 2019 alle ore 8:28 PDT