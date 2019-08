Emma Marrone pubblica uno scatto sexy in costume: nei commenti tutti la chiamano ‘Google’, ecco spiegato il motivo con un particolare retroscena.

Emma Marrone, si sa, è un’artista a tutto tondo. Dopo aver trionfato appena diciottenne ad Amici, si è costruita una carriera di tutto rispetto, riuscendo a conquistare il grande pubblico con la sua voce unica, e ottenendo grandi riconoscimenti in campo nazionale e internazionale. Ma non è tutto. Oltre a essere una cantante amatissima, Emma è anche una gran bella donna. I suoi scatti ‘bollenti’ infiammano i social, e pur essendo molto riservata, la Marrone si mostra talvolta anche in vesti più sensuali. L’ultima foto pubblicata su Instagram è decisamente sexy, e dai commenti viene fuori un particolare retroscena: scopriamolo insieme.

Emma Marrone sexy su Instagram: ma perché tutti la chiamano ‘Google’? Il divertente retroscena

Emma Marrone è nota per la sua ironia e soprattutto autoironia. Fin dagli inizi della sua carriera, il pubblico ha apprezzato di lei anche la schiettezza e la simpatia, così come la sua risposta sempre pronta. Qualche ora fa Emma ha pubblicato su Instagram un selfie davvero ‘hot’, in cui la bella salentina indossa un bikini nero. La ripresa dello scatto è dall’alto e rende giustizia al suo decolleté, che è semplicemente da urlo. Capelli bagnati e occhiali da sole, Emma esibisce un ‘davanzale’ di tutto rispetto.

‘Day Off’, scrive la cantante nella didascalia. La foto è un successo su Instagram e colleziona migliaia di like e oltre 900 commenti. Ma perché in tantissimi chiamano la Emma ‘Google’? Il retroscena risale a poco più di un mese fa, quando la cantante ha pubblicato uno scatto in piscina, mettendo ancora una volta in risalto il suo seno abbondante, che dava la sensazione di due ‘o’ vicine. Emma ha aggiunto dunque a destra e sinistra del seno delle lettere, scrivendo così la parola ‘google’. Uno sfottò divertente, che vi abbiamo raccontato qui, e che, a giudicare dai commenti all’ultima foto, è rimasto decisamente nei ricordi del suo pubblico.

