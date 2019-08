Chi è Ernst Knam: tutto sul noto pasticciere e personaggio televisivo di Bake Off Italia 7 in onda su Real Time dal 30 agosto

Bake Off Italia è tra i programmi culinari più amati di sempre, insieme a Masterchef. Si tratta di un talent, presentato da Benedetta Parodi, dedicato ad aspiranti pasticceri che verranno giudicati da professionisti come Ernst Knamm, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Bake Off Italia inizia il 30 agosto e andrà in onda su Real Time canale 31. Nella prima puntata Benedetta Parodi accoglierà, insieme ai giudici, i 18 aspiranti pasticceri che dovranno sfidarsi ogni puntata nelle 3 imprevedibili sfide: prova creativa, prova tecnica e prova sorpresa.

Le esterne si svolgeranno ad Alberobello in Puglia, a Vignola in Emilia Romagna e a Disneyland Paris in Francia.

Ma andiamo a vedere e conoscere nel dettaglio uno dei giudici di Bake Off Italia, Ernst Knamm.

Chi è Ernst Knam: tutto sul noto pasticciere di Bake Off Italia 7

Ernst Knam è un famoso pasticcere tedesco definito anche Re del cioccolato. Knam è diventato famoso in Italia grazie ad alcuni programmi televisivi, infatti ha condotto ben due programmi legati al mondo della pasticceria: Il Re del Cioccolato e Che diavolo di pasticceria, entrambi in onda su Realtime. Inoltre, è stato chiamato anche in qualità di giudice a Bake Off Italia e Junior Bake Off Italia.

Ernst Knam è nato a Tettnang, in Germania, il 26 dicembre del 1963. Ma, ha sempre vissuto in Italia, precisamente a Milano dove ha aperto anche la sua prima pasticceria nel 1992.

La sua carriera, ovviamente, l’ha portato in giro per l’Europa. Nel 1986 ha cominciato a lavorare in qualità di cuoco in diversi ristoranti stellati non solo in Germania, ma anche in Svizzera, Inghilterra e Scozia. Fino a quando non ha deciso di stabilizzarsi in Italia dove ha prestato il fianco a Gualtiero Marchesi arrivando a lavorare nella sua cucina in qualità di Maestro Pasticcere.

Ernst Knam è sposato dal 2010 con una donna di nome Alessandra e hanno ben 4 figli.

Non ci resta che attendere di vederlo nei panni di giudice di Bake Off Italia in onda su Real Time.