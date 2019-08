Federica Nargi, bellezza divina in bikini su Instagram: lo scatto pubblicato sui social manda in delirio i fan, l’ex velina esibisce un lato B pazzesco.

Federica Nargi non ha certo bisogno di presentazioni. Bellissima e sensuale come poche, la Nargi ha davvero un fisico da capogiro, asciutto e allenato, nonostante sia mamma di due bambine, Sofia e Beatrice, avute dal calciatore Alessandro Matri. Le gravidanze non hanno minimamente modificato la sua linea e il suo corpo scolpito, che continua a far girare la testa ai fan. Tante le foto pubblicate dall’ex velina su Instagram in questo periodo di vacanze, soprattutto gli scatti in costume, che fanno impazzire i followers. L’ultimo scatto pubblicato dalla Nargi non fa eccezione: scopriamolo insieme.

Federica Nargi divina in bikini: Instagram in tilt per il suo lato B da urlo

Federica Nargi ha un corpo mozzafiato. Bellezza acqua e sapone e fisico da urlo, l’ex velina ama condividere con i suoi 3 milioni e mezzo di followers alcuni momenti delle vacanze al mare in compagnia della famiglia e degli amici. Quest’estate le spiagge di Formentera l’hanno vista protagonista di scatti sensuali, anche con il compagno Alessandro Matri. Belli e innamorati più che mai, i due si sono concessi numerosi momenti di tenerezza, condivisi con i fan. L’ultimo scatto pubblicato dalla Nargi, però, è una foto solo sua, di una bellezza che va assolutamente sottolineata.

Federica è seduta in barca, girata quasi totalmente di spalle, e indossa un bikini celeste, che sulla sua pelle scura e abbronzata spicca in modo particolare. Posa sensuale per l’ex velina, che si mantiene i capelli e mostra il suo profilo con gli occhi chiusi e un sorriso che fa perdere la testa. Semplicemente divina la bellezza della Nargi, che incanta i followers soprattutto per un particolare che è impossibile non notare. La foto mette infatti in risalto il suo lato B, che è davvero pazzesco. In visibilio i fan, che hanno riempito il suo profilo di like e commenti ammirati per la sua bellezza.

