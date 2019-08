Uomini e Donne, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono in crisi? L’ex corteggiatrice smentisce tutto con un IG story. Ecco le sue parole.

È da giorni che si parla di crisi o, addirittura, di rottura tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino: la love story nata nel programma di Uomini e Donne ha fatto sognare tutti. Dopo i troppi rumors che sono girati sul loro conto, finalmente l’ex corteggiatrice ha spiegato la situazione tramite delle Instagram story: lei e l’ex tronista non si sono lasciati ma non stanno vivendo un periodo semplice. Ecco le sue parole nel dettaglio.

Leggi anche:

Uomini e Donne, Ivan e Sonia in crisi? L’ex corteggiatrice smentisce tutto

Tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino non è finita: l’ha finalmente ammesso l’ex corteggiatrice tramite un Instagram story. La sarda ha confessato ai suoi fan cosa sta accadendo tra lei ed il suo fidanzato: nulla di grave ma riescono a vedersi meno rispetto al solito per motivi di lavoro e di distanza, dato che lui è spagnolo.

“Non ci siamo mai lasciati. Come tutte le coppie normali, ci sono dei periodi no, delle incomprensioni. Ma per noi ha influito la distanza e per motivi lavorativi non ci siamo potuti vedere. Comunque stiamo ancora insieme”: sono queste le parole della giovane che confermano che tra loro c’è stata una piccola crisi ma nulla di grave. La loro storia non è giunta al capolinea. L’allarme tra i fan si è spento ed ora possono solo sperare che le incomprensioni tra i due diminuiscano e che tutto vada per il meglio.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione d’attualità e sui personaggi più seguiti al momento—> clicca qui!