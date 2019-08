Marco Borriello, flirt in corso tra il calciatore e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? L’indiscrezione fa il giro del web.

Sono tanti i flirt, o presunti tali, nati quest’estate sotto l’ombrellone. L’ultimo scoop lo ha lanciato 361 Magazine e riguarda uno dei calciatori più belli e desiderati di sempre. Parliamo di lui, Marco Borriello, che tra le sue ex ha la bellissima Belen Rodriguez. Ebbene, il calciatore in questi giorni si trova a Ibiza. Ed è proprio sulla ‘isla bonita’ che sarebbe stato avvistato in compagnia di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Con la quale potrebbe esserci più di una semplice amicizia. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Marco Borriello, flirt in corso con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello?

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe un flirt in corso con un calciatore. Ma non uno qualunque. Marco Borriello sarebbe stato avvistato in quel di Ibiza (e dove sennò?) con Vittora Deganello, l’ex fidanzata del tronista Mattia Marciano. La corteggiatrice è stata fidanzata con Mattia dopo essere stata scelta nel programma di Marie De Filippi. Per loro, però, niente lieto fine: lui attualmente avrebbe un flirt con Vicktorja Mijhalovic. Ma Vittoria avrebbe potuto ritrovare il sorriso con Marco Borriello. Secondo le indiscrezioni lanciate da 361 Magazine, i due si sarebbero incontrati a Ibiza e da lì sarebbe nato qualcosa in più. Nulla di ufficiale, ovviamente. Ma in attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati, vi piacerebbe la coppia formata da Borriello e la bella Vittoria?