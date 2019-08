Nina Moric ha pubblicato uno scatto da urlo al mare: bikini succinto, il corpo della modella è mozzafiato e piace anche alle donne.

Nina Moric è una vera e propria Dea. La modella croata incanta i social con le sue foto da urlo, in cui mette in evidenza un corpo statuario e una forma invidiabile, nonostante i suoi 43 anni e un figlio adolescente, Carlos, avuto dal matrimonio con Fabrizio Corona. Bellezza ‘particolare’ la sua, affatto scontata, che lei condivide con piacere con i followers di Instagram, mostrandosi a volte anche senza veli. L’ultimo scatto pubblicato sui social è davvero un incanto per gli occhi: scopriamolo insieme direttamente dal suo profilo.

Nina Moric incanta Instagram: la foto ‘hot’ in bikini piace anche alle donne!

Nina Moric sta vivendo una vacanza da sogno in Tanzania, a Zanzibar, insieme al compagno Luigi Mario Favoloso e al figlio Carlos, tra luoghi di natura incontaminata e spiagge da cartolina. Un momento di relax e pace, con un ‘incidente’ iniziale che aveva fatto spaventare tutti, conclusosi però nel migliore dei modi grazie al tempestivo intervento dei medici del posto. Nina ha condiviso su Instagram uno scatto davvero pazzesco, mostrandosi in una forma smagliante e invidiabile, che ha mandato in visibilio i fan: giudicate voi stessi!

Un ‘buongiorno’ davvero particolare quello della Moric, che si è mostrata in spiaggia di profilo, con un bikini da urlo che mette in risalto il suo corpo mozzafiato. Lato B davvero divino della modella, che con la sua espressione sensuale fa capitolare tutti gli uomini, e non solo. Impossibile non notare, infatti, tra i commenti, i tantissimi complimenti ricevuti anche dalle donne, cosa rara al giorno d’oggi. Una solidarietà femminile che non è facile trovare in giro, e che non fa altro che rimarcare la bellezza di Nina, apprezzata senza invidia anche dal pubblico femminile.

