Lo scontro social tra Mario Serpa e alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne sembra non avere fine. Dopo alcuni botta e risposta con Raffaella Mennoia, Mario lancia una frecciatina anche ai suoi due ‘ex colleghi’, gli opinionisti Jack Vanore e Gianni Sperti. Ma quest’ultimo non ci sta, e decide di replicare alle parole di Serpa. Il tutto a suon di Instagram Stories. Ecco cosa ha scritto Gianni sulla vicenda.

Mario Serpa è inarrestabile. Dopo le accuse a Raffaella Mennoia, arriva una chiara bordata anche per Jack e Gianni, i due opinionisti del programma di Maria De Filippi. Mario li ha definiti ‘scagnozzi’, probabilmente intendendo ‘complici’ di alcune decisioni per lui ingiuste della redazione di Uomini e Donne. Ma Gianni Sperti non è uno che le manda a dire. E qualche ora fa è apparso sul suo Istagram un messaggio molto particolare. Che sembra essere a tutti gli effetti una risposta per Mario. Diamo un’occhiata:

Una frase breve, ma diretta. Gianni Sperti non fa nomi nella sua storia di Instagram, ma non è difficile intuire che il messaggio è proprio per l’ex corteggiatore del trono gay. Che Gianni definisce ‘frustrato’ per il modo in cui si sta esprimendo su questa situazione. Una situazione che sembra essere diventato davvero uno scontro social senza fine. Sarà questo l’ultimo capitolo? Non ci resta che attendere le novità!