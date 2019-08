Come si chiama veramente chef Rubio? Come ha iniziato la sua carriera? Tutto quello che serve sapere.

Tutti lo conosciamo come chef Rubio, ma qual è il vero nome che si nasconde dietro a questo straordinario chef che ha girato e conquistato l’Italia con i suoi programmi sulla cucina? Cerchiamo di scoprire allora tutto il possibile su Chef Rubio.

Qual è il vero nome di Chef Rubio?

Tanto per cominciare il vero nome dello chef che ha condotto programmi televisivi come Camionisti in Trattoria o Unti e Bisunti è Gabriele Rubini, classe 1983 nato a Frascati in provincia di Roma. È un ex rugbista, a 15 infatti ha iniziato a giocare e dal suo fisico lo si riesce bene a capire. Per quanto riguarda la carriera sportiva ha iniziato a giocare a rugby a Roma già da quando era piccolissimo e ha giocato fino al 2011 quando purtroppo per un infortunio al legamento crociato dovuto smettere.

Chef Rubio: come ha iniziato la sua carriera da chef

Chef Rubio ha giocato anche in Nuova Zelanda e non ricevendo uno stipendio fisso dal club di rugby ha iniziato a lavorare in un ristorante e proprio in quel momento, era circa il 2005 è iniziata la sua passione per il mondo della cucina. Quando si è infatti ritirato per l’infortunio dal rugby ha iniziato a trovare diverse possibilità di lavoro nel mondo della cucina e nel 2013 ha proposto a DMAX questo programma “Unti e bisunti” che è stato accettato e lentamente ha avuto un successo incredibile. È stato anche cuoco ufficiale della nazionale italiana alle Paralimpiadi di Rio del 2016 e il suo impegno per il mondo e la società lo hanno portato anche a essere testimonial di diverse realtà come Nevergiveapp e Amnesty International.

Programmi Tv di Chef Rubio: i più famosi

Per quanto riguarda i programmi televisivi ha esordito come abbiamo detto con Unti e Bisunti poi ha partecipato a Pechino Express come ospite e ha fatto altri programmi come È uno sporco lavoro, Il ricco e il povero e poi Camionisti in Trattoria. Gabriele Rubini quindi è uno chef incredibile e sicuramente è uno che le cose non le manda a dire, infatti suo profilo Instagram è pieno di foto e didascalie che lasciano intendere ogni suo tipo di pensiero e di comportamento al punto tale che spesso Chef Rubio ha dovuto anche rispondere in prima persona a personaggi politici che magari non vedevano di buon occhio le sue dichiarazioni.

Per sapere tutto sui tuoi vip preferiti e i programmi tv al top –> CLICCA QUI