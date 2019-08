La fidanzata di Alessio Bruno è davvero furiosa contro Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi: ecco lo scontro social tra i tre ragazzi.

È nato un vero e proprio scontro social tra Eleonora D’Alessandro, la fidanzata di Alessio Bruno, Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi. Perché? Cos’è accaduto? Poche settimane fa, l’ex concorrente di Temptation Island è stato arrestato per detenzione di sostante stupefacenti. La notizia ha scosso praticamente tutti. Anche i suoi ex compagni di viaggio. Tra cui Francesco Chiofalo. Il quale, in una recente intervista, aveva dichiarato di essere stato vicino sia a lui che alla sua famiglia. Dichiarazioni piene d’affetto, quindi. Ma che, immediatamente, sono stata smentite da Eleonora. Ecco. È proprio questo momento che nasce un vero e proprio scontro. Tra cui prende parte anche Antonella, la compagna di Chiofalo. Ed, infatti, sono proprio rivolte a lei le dure parole che, pochissimi istanti fa, la D’Alessandro ha scritto su Instagram.

Fidanzata Alessio Bruno, le dure parole contro Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi

Stando a quanto si evince dal web, lo scontro social tra Eleonora, Francesco ed Antonella è stato davvero duro. Non soltanto, infatti, la modella avrebbe completamente smentito le dichiarazioni di Francesco Chiofalo, ma avrebbe fatto molto di più. Da come è riportato dal blog IsaeChia, infatti, l’ex concorrente di Temptation Island e la sua compagna Antonella avrebbero commentato negativamente la vicenda. Esprimendo, tra l’altro, dei giudizi negativi su Eleonora. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, la fidanzata di Alessio Bruno ha risposto per le rime su Instagram. Uno sfogo davvero furioso, bisogna ammetterlo. In cui, non soltanto riporta il commento di Antonella che, stando a quanto scritto, è stato cancellato poche ore dopo la pubblicazione, ma rivela di voler risolvere la questione nelle sedi opportune.

